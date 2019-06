Il Mattino - Il Torino bussa alla porta per Verdi: il Napoli chiede 25 milioni, i granata ne offrono la metà. Il punto sulle cessioni

Secondo quanto riportato dal Mattino, la situazione legata alle cessioni sta facendosi particolarmente complicata per Giuntoli. Gli esuberi da piazzare sono tanti e le valutazioni che fa dei suoi calciatori Aurelio De Laurentiis rendono tutto più complicato. Per Verdi, a quanto pare, ha bussato alla porta il Torino, che ha però offerto la metà rispetto ai 25 milioni richiesti dagli azzurri. Per quanto riguarda Grassi, il calciatore vorrebbe una nuova chance da Ancelotti mentre è tutto fermo per Inglese e Hysaj. L'albanese ha un accordo con l'Atletico Madrid che, però, per ora non si è spinto oltre i 15 milioni di euro.