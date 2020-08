Il Mattino - Il Napoli continua a spingere per spostare altrove la partita con il Barcellona: la società batte sul fatto che il governo spagnolo ha iniziato ad introdurre misure restrittive

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino scrive su Barcellona-Napoli:

"Non è stata proclamata la «zona rossa» né tanto meno la necessità di un nuovo lockdown, ma le prime misure restrittive iniziano ad essere adottate dal Governo, come la chiusura delle spiagge e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina anche nei locali all’aperto. Su questi punti batte il Napoli che chiede lo spostamento della gara altrove, da Lisbona (dove sono in programma i quarti di finale che inizieranno il 12 agosto) alla Germania (dove invece si giocheranno le gare di Europa League) o addirittura la Svizzera, individuata come ulteriore opzione di campo neutro.

La paura, supportata dai dati preoccupanti che arrivano quotidianamente dalla Spagna è quella di esporre gli azzurri ad un rischio troppo elevato di contagio. Questo perché la squadra arriverà nella giornata di venerdì a Barcellona, con allenatore e un giocatore dovrà partecipare alla conferenza stampa della vigilia, trascorrerà la notte in un hotel del centro cittadino, e poi si trasferirà allo stadio nel tardo pomeriggio di sabato per la gara. Il rientro è previsto in ogni caso per sabato notte: direzione Lisbona in caso di qualificazione, direzione Napoli nel caso contrario".