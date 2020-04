Il Mattino – Il calcio post Coronavirus durerà di più: si rischiano partite oltre i 100 minuti

Ultime notizie calcio. Il nuovo protocollo che la Serie A sta varando per l’emergenza Coronavirus rischia di riscrivere totalmente il calcio rispetto a quello che conosciamo. Le partite, ad esempio, potrebbero durare più del solito come riporta Il Mattino:

“Anche le regole saranno riadattate. Si punta a fare 5 sostituzioni invece delle classiche tre. Una soluzione in esame per ovviare alle tante gare in pochi giorni e alle temperature. Insomma beato chi ha due squadre. Ma questo incide anche sui tempi. Siete pronti a partite infinite? Basta fare due calcoli: 10 sostituzioni, più un paio di stop per il caldo (cooling break) e sono già almeno 8 minuti di recupero. E poi c'è il Var che già in condizioni normali dilata i tempi. Insomma dovremo abituarci a partite che si chiuderanno dopo il minuto 100”.