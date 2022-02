Il Mattino - I cambi non incidono, il Napoli dimostra di potersi giocare lo scudetto fino alla fine

Le ultime notizie con Il Mattino che analizza i cambi del Napoli e di come la squadra si sia giocata la partita contro l'Inter, dando un segnale forte al campionato.

I cambi volti nuovi per il finale di gara, Anguissa subentra a Fabian Ruiz per fare più argine in mezzo, Spalletti negli ultimi dieci minuti inserisce Juan Jesus e piazza la difesa a tre: in avanti Ounas e Mertens ma con il baricentro più basso degli azzurri non arrivano palloni puliti negli ultimi venti metri. Nell'Inter in attacco entra Sanchez ma anche lui non incide. Negli ultimi venti minuti non si accendono più fuochi in avanti, il Napoli nel finale si copre per non rischiare. Il pari tiene ancora l'Inter avanti di un punto e con la partita da recuperare con il Bologna, il Milan gioca oggi con la Samp ma il Napoli contro i nerazzurri dimostra di potersela giocare fino in fondo per il primo posto mettendo in difficoltà i campioni d'Italia: la corsa scudetto resta apertissima, l'assalto degli azzurri continua.