Il Mattino - Haaland allontana Mertens dal Borussia Dortmund: i tedeschi non pagheranno la clausola per l'estero del belga

Calciomercato Napoli - Preoccupa anche il futuro di Dries Mertens. L'attaccante belga è in scadenza contrattuale a giugno ed al momento non ha l'intesa con la società partenopea per la firma sul rinnovo contrattuale. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il colpo Haaland allontana Mertens dal Borussia Dortmund. I tedeschi anticipano tutti e piazzano il colpo da novanta: “solo” 20 milioni andranno al Salisburgo, ovvero il valore della clausola. Ma per dire di sì al Borussia, Haaland ha ottenuto un contratto da 8 milioni, un bonus per la firma di 10 milioni e a Raiola sono andate commissioni per un totale di 15 milioni. Insomma, di che parliamo? Improbabile che a questo punto il Borussia paghi la clausola per l’estero di Mertens che, a questo punto, potrebbe andare via a parametro zero a giugno e strappare un nuovo contratto molto più vantaggioso".