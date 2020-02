Il Mattino . Ghoulam finalmente tra i convocati! Mendes a gennaio non ha trovato nessun acquirente

Notizie Calcio - Faouzi Ghoulam dovrebbe rientrare tra i convocati per la sfida contro il Cagliari, dopo mesi di agonia l'algerino è riuscito a tornare con i suoi compagni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

La novità più gradita è il rientro oggi tra i convocati di Ghoulam: un calvario che sembra interminabile quello dell'esterno sinistro. Ma il suo ritorno è vicino, vicinissimo. Ghoulam è assente in campo dal 6 ottobre, dalla trasferta a Torino. Da quel pomeriggio, di lui si sono perse le tracce per un problema muscolare che ha condizionato sia la stagione attuale ma anche il suo futuro. Mendes, il suo agente, non ha trovato nessuno disposto a scommettere su di lui a gennaio. Da qui la sua permanenza in azzurro.