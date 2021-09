Il Mattino - Gestione De Laurentiis, senza ricavi abbattuti i costi: ecco a quanto chiuderà di perdita il bilancio 20/21

Ultimissime calciomercato Napoli - La sfida alla Juventus apre un momento di riflessione sui conti dei due club e sulla situazione di crisi della Serie A e del calcio in generale. La Juve, molto più del Napoli, è in una situazione critica. Ma anche De Laurentiis ha dovuto fare attenzione al bilancio.

E l'edizione odierna de Il Mattino ne analizza la situazione finanziaria:

Il bilancio 20/21 dei due club chiuderà con perdite importanti: quelle del Napoli solo immaginabili e sicuramente superiori ai 18,97 milioni del conto al 30 giugno 2020 (dopo l'utile di 29,1 milioni del bilancio al 30 giugno 2019 e il rosso di 6,4 milioni nel bilancio al 30 giugno 2018). De Laurentiis ha provato a tenere sotto controllo soprattutto i costi, non potendo incidere più di tanto sui ricavi (non sono arrivate le cessioni che sarebbero servite ad abbattere il monte ingaggi che resta superiore ai 100 milioni). Un dato che non va mai sottovalutato: la riduzione delle entrate causata dalla pandemia ha portato il rapporto salari/entrate attorno al 75%-80%, il livello più alto in 17 anni di gestione De Laurentiis.