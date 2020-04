Il Mattino: Gattuso vorrebbe che il suo staff non fosse coinvolti nel taglio degli stipendi, i dettagli

Notizie Calcio Napoli - Nessun appuntamento tra l'intera rosa del Napoli ed il presidente De Laurentiis per trovare un'intesa sulla decurtazione degli stipendi stagionali, come racconta Il Mattino:

"Gattuso vorrebbe che quelli del suo staff non fossero coinvolti nel taglio degli ingaggi. Neppure in minima parte. Ma è questo un tema che verrà affrontato quando ci sarà un incontro con De Laurentiis. Di sicuro, i collaboratori di Gattuso non hanno mai smesso di lavorare in questi giorni di quarantena. Per consentire ai giocatori, uno a uno, di avere sempre risposte ai quesiti sulla preparazione atletica".