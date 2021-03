Il Mattino - Gattuso convinto di fare risultato a Milano, vuole tornare a battere una big

Napoli - Il Napoli di Gattuso vuole fare risultato a Milano contro il Milan secondo in classifica. Come riportato da Il Mattino, vincere significherebbe arrivare a -6 dal secondo posto e risucchiare anche il Milan nel mischione, perdere (o anche pareggiare) significa fare passi all’indietro dalla zona Champions. Inoltre, vincere sul campo del Milan, significherebbe tornare a sconfiggere in questo campionato una big, dove fino ad adesso il Napoli ha battuto solo Juve, Roma e Atalanta nel vecchio San Paolo. Gattuso è convinto che con il Milan verrà fuori una buona prestazione. Ha lavorato per la prima volta da ottobre secondo la “settimana tipo” al contrario dei rossoneri che invece sono reduci dall’andata degli ottavi di Europa League a Manchester.