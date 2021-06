Il Mattino - Gattuso, c'è sempre lo stesso finale: prima della Viola, Napoli e Milan e ora arriva il Tottenham

Ultime calcio - Dopo un feeling iniziale e illusorio durato, forse, tre settimane, Gattuso e Commisso hanno divorziato. I piatti non sono volati, è bastato siglare una risoluzione consensuale con una serie di clausole che impediranno vita natural durante di dire la verità (magari, solo mezze parole) su quello che è successo nelle ultime ore tra il tecnico e la Fiorentina.

Come riporta Il Mattino:



"Sembra ci provi gusto, lui, a fornire lampanti dimostrazioni che il famoso soprannome sia meritatissimo: Ringhio pure stavolta ne esce come un rompiscatole. Come è avvenuto con De Laurentiis con cui negli ultimi mesi i rapporti erano divenuti gelidi. O prima ancora con il Milan, dove aveva rotto il contratto alla fine del campionato. Per cause sempre diverse, ma il finale ogni volta è simile. Probabile che il potente agente Mendes abbia prospettato una offerta da elettroshock, quasi epocale ovvero la panchina di una big della Premier: Tottenham o Everton. La Fiorentina sospetta che la separazione siano state dettate proprio dall'improvvisa irruzione di un altro club: per Gennaro Gattuso si apre la pista che porta al Tottenham".