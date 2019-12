Il Mattino - Flop spettatori stadio San Paolo: mai così vuoto nell'era De Laurentiis

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" pubblica i dati relativi agli spettatori accorsi al San Paolo in questo anno solare. Per De Laurentiis sono stati davvero dodici mesi negativi in tal senso.

"Dall'acquisto del Napoli ad oggi De Laurentiis non era mai sceso così in basso come spettatori. Complice anche i lavori del San Paolo che possono aver creato incertezza di programmazione. E così la partita più vista è Napoli-Juve con 46.585 spettatori e poi un pianto: 24mila spettatori di media nella seconda parte della stagione 2018/2019 (gennaio-maggio) e 31mila nelle prime otto partite di questa stagione (agosto-dicembre). Ma il Napoli crolla anche nella media degli spettatori da inizio stagione 2019/2020. In una annata dominata, come di consueto, dalle milanesi (Inter in testa con una media di 64mila spettatori, seguita da Milan con 53mila e Juve con 39mila) il Napoli fa peggio, con i suoi 31mila spettatori di media, anche di Lazio (39.000), Roma e Fiorentina (35mila), attestandosi in settima posizione con il Bologna ottavo a 23mila".