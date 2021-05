Il Mattino - Fiorentina-Napoli, le probabili scelte di Gattuso: possibili tre cambi, torna il ballottaggio tra i pali

Napoli Calcio - Gattuso dovrebbe cambiare due o tre pedine rispetto al match con l'Udinese nella gara di oggi con la Fiorentina.

Come riporta Il Mattino:

"In porta ballottaggio tra Meret e Ospina, con il colombiano favorito. Da esterno destro d'attacco è previsto il rientro di Politano, da considerare più avanti nelle scelte della vigilia rispetto a Lozano. Ballottaggio a centrocampo tra Bakayoko e Demme, il tedesco è in vantaggio per una maglia da titolare al fianco di Fabian Ruiz. Per il resto riconferma della squadra di martedì scorso a cominciare dalla linea a quattro difensiva con Di Lorenzo e Hysaj terzini e la coppia centrale formata da Manolas e Rrahmani (indisponibili Koulibaly e Maksimovic) che si è ben comportata nelle ultime due partite con Spezia e Udinese".