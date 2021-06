Il Mattino - Fine della pantomima, azzurri tutti in piedi al Black Lives Matter. Chiellini spiega: "Nessuno ce l'ha chiesto"

Ultime Calcio - Una pantomima. Una intera settimana consumata in maniera grottesca per capire se gli azzurri, sul prato di Wembley, avrebbero o no abbassato il ginocchio a terra. No, non lo hanno fatto. Sono rimasti in piedi. Uscendosene con un salomonico «ma l'Austria non ce lo ha chiesto».

Come riporta Il Mattino: