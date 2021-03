Il Mattino - Finalmente il Napoli di Gattuso è il manifesto del calcio pratico! E Lozano può tornare domenica col Milan

Napoli Calcio - Non è bello ciò che è bello, ma ciò che è utile, e che soprattutto porta punti, ossia vittorie. Ne parla Il Mattino.

"Per una serata, finalmente, il Napoli di Gattuso è il manifesto del calcio pratico e Ringhio se ne compiace. Gattuso voleva i tre punti per arrivare al trittico della verità con Milan, Juventus e Roma. Sarà una settimana speciale, Gattuso farà riposare i suoi, perché in tanti hanno bisogno di tirare il fiato, cosa che nel Napoli non avviene da Natale. Ed è importante recuperare al meglio anche Lozano, che potrebbe tornare a essere disponibile già domenica al Meazza"