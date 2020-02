Il Mattino - Faccia a faccia tra Gattuso e squadra: il tecnico non è stato tenero, svelati i motivi del mancato giorno di riposo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta di un confronto avvenuto ieri tra Gattuso e squadra: "Gattuso ha parlato alla squadra e non è stato tenero. Ha spiegato, per prima cosa, il perché non ha dato il giorno di riposo: non è una ripicca, non è un segnale per la gente, non è il gesto di chi vuole sembrare un sergente di ferro. Dice che è un'esigenza tecnico-tattica, che serve per continuare un lavoro che è solo all'inizio, che non bisogna perdere tempo. E ha ben spiegato che il Barcellona è distante sette giorni e che prima c'è il Brescia, una gara insidiosa come poche altre di questi tempi".