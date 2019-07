Il Mattino - Evoluzione Younes, da oggetto misterioso a scommessa azzurra: mai sul mercato, il precampionato fa ben sperare

L'avventura di Amin Younes in maglia azzurra, come sottolineato dall'edizione odierna del Mattino, non era di certo partita con il piede giusta. Prima il giallo del suo approdo a Napoli prima della fuga in Olanda, poi l'infortunio al tendine d'Achille che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Nel finale della passata stagione, poi, ha trovato maggiore spazio trovando anche il gol in tre occasioni. In questo precampionato sta mettendo in mostra tutte le sue doti ed ha già siglato due gol, contro la Cremonese e nel trionfo sul Liverpool. Non è mai stato messo sul mercato di certo non a caso, dal momento che l'intenzione del club è valorizzarlo al massimo. Arrivato a parametro zero, potrebbe infatti vedere crescere in maniera considerevole il valore del suo cartellino nell'arco di questa stagione.