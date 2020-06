Il Mattino - Dramma Gattuso, commozione a Castel Volturno: alcuni giocatori azzurri sono scoppiati in lacrime alla notizia

Notizie Napoli calcio. Quella di ieri è stata una giornata all'insegna del dolore per Gennaro Gattuso: il tecnico del Napoli ha infatti detto addio all'amata sorella Francesca. Una notizia che ha gettato nello sconforto il gruppo azzurro, come raccontato da Il Mattino:

"Ieri mattina la notizia lo ha raggiunto quando era appena arrivato nello spogliatoio di Castel Volturno e si stava preparando all’allenamento del mattino. Ha lasciato velocemente il centro tecnico per far ritorno a Gallarate. Tutto il mondo del calcio, ilmondo di Rino Gattuso si è stretto attorno al dolore struggente del tecnico azzurro, a cominciare dai suoi calciatori, alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime quando hanno saputo del dramma che ha colpito il proprio tecnico".