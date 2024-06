Il Mattino - Di Lorenzo tentato dal chiudere anche gli account social: il motivo

Il caso Di Lorenzo resta aperto nonostante l'incontro tra Conte, Manna e Giuffredi. Il ds del Napoli ha chiarito all'agente del capitano che si è trattato di un malinteso e che non c'è mai stata la volontà di mettere sul mercato Di Lorenzo. Il nuovo allenatore ha invece ribadito la centralità del calciatore nel suo progetto tecnico. La storia però non è finita. Questa storia sta segnando molto Di Lorenzo come si legge su Il Mattino.

Di Lorenzo chiude account social

Napoli - Stando a quanto si legge su Il Mattino, Giovanni Di Lorenzo sarebbe molto tentato nel chiudere tutti i suoi account social dopo la valanga di insulti che gli sono arrivati in posta privata da molti tifosi del Napoli che non hanno gradito per niente l'atteggiamento del capitano. Giuffredi, dopo il vertice con Manna e Conte, ha trasferito il contenuto dell'incontro al proprio assistito.