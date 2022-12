Il Mattino - Delusione Mondiale per Ndombele: ora ha una sfida, Spalletti se lo coccola

Napoli - Il Napoli aspetta di ritrovare dopo la sosta il miglior Ndombele possibile. Per questo motivo Spalletti gli darà le sue occasioni se dovesse mettere in difficoltà lui e i compagni di squadra. Questo quanto scrive Il Mattino sul nuovo acquisto:

Ha ancora sei mesi di tempo, cui si aggiunge la delusione per un Mondiale solo sfiorato con il pensiero. Un po’ ci aveva creduto Ndombele, che per nelle idee di Deschamps ci è solo passato per un attimo senza Pogba e Kante a disposizione. Il suo Mondiale si chiama Napoli, oggi: con Anguissa, Lobotka e Zielinski intoccabili il francese deve superarsi e superare anche le idee di Spalletti. Che però se lo coccola come si fa con i talenti: che se esplodono, poi, ti cambiano la stagione. Dal campo o dalla panchina