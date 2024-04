Il Mattino - De Laurentiis vuole Sinatti solo al Napoli la prossima stagione: la risposta del preparatore atletico

Aurelio De Laurentiis sta già lavorando sullo staff tecnico per la prossima stagione. In attesa di avere una risposta da Francesco Calzona, al quale è stato offerto incarico da vice allenatore, il presidente ha chiesto ufficialmente a Francesco Sinatti di liberarsi del contratto in essere con la Nazionale per dedicarsi solo ed esclusivamente al Napoli dalla prossima stagione.

De Laurentiis ha chiesto a Sinatti di restare al Napoli

Napoli - Come si legge su Il Mattino, De Laurentiis ha dunque mosso il primo passo ufficiale nei confronti di Francesco Sinatti. Il presidente vuole che il preparatore atletico resti al Napoli senza più il doppio incarico con la Nazionale allenata da Luciano Spalletti. Se Calzona sta riflettendo sulla proposta da vice allenatore, Sinatti può già definirsi il primo colpo del Napoli per quanto riguarda lo staff tecnico evidenzia Il Mattino. C'è dunque il sì da parte di Sinatti alla proposta del presidente.