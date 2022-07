Il Mattino - De Laurentiis può evitare i contatti con i tifosi anche a Castel di Sangro! La sua reazione alle critiche

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis considera una priorità far quadrare i conti e ridurre il monte ingaggi 2022-2023 era il suo obiettivo, come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino.

Tra De Laurentiis e una parte della tifoseria non vi è stato mai feeling, anche a dispetto dell'arrivo di giocatori di valore e di stagioni che hanno visto la squadra azzurra protagonista:

"Le proteste via social e il clima che c'è intorno al Napoli non preoccupano De Laurentiis. A Dimaro ha evitato i contatti con la tifoseria e lo stesso, se andasse in ritiro, potrebbe fare a Castel di Sangro, dove gli azzurri riprendono ad allenarsi tra due giorni"