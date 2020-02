Il Mattino - De Laurentiis non si accontenterà di offerte minori ai 90 milioni per Koulibaly

Notizie Calcio - Koulibaly non giocherà con il Cagliari per un problema muscolare che lo terrà fermo ancora per un po'. Ha deciso lui di giocare con il Lecce ma non era al 100% e quindi Gattuso vuole preservarlo per il futuro. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Sia chiaro: è probabile che in estate andrà via e di certo lui per primo ha l'esigenza di far vedere di essere quello di sempre. Anche perché De Laurentiis non si accontenterà di offerte sotto i 90 milioni per il suo gigante senegalese.