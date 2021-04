Il Mattino - Conte ha già scelto l'undici anti-Napoli: resta solo un ballottaggio

NAPOLI - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive sulla probabile formazione dell'Inter: "Qualche dubbio per l'esterno sinistro di centrocampo, la scelta dovrebbe ricadere su Darmian. Sulla destra Hakimi, una freccia, pericolosissimo con le sue incursioni sia per gli assist ai compagni che per i gol. A centrocampo intorno al playmaker Brozovic le due mezzali Barella e Eriksen favorito su Gagliardini. Davanti ad Handanovic la difesa a tre collaudata con Skrinjar, De Vrij e Bastoni e in attacco il super tandem Lukaku-Lautaro Martinez".