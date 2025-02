Il Mattino - Conte ha creato un gruppo granitico, basta ascoltare Okafor! Il suo recupero è indispensabile

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha avuto la capacità di costruire un gruppo granitico che farà di tutto per uscire anche da un momento negativo come questo.

Tutti sono mentalizzati, scrive Il Mattino: "tutti lottano per un unico obiettivo: dal primo all'ultimo arrivato. Basta ascoltare le dichiarazioni proprio di Okafor, l'ultimo ingaggio del Napoli a gennaio. Mai come adesso il recupero del miglior Okafor è indispensabile per il Napoli vista anche l'assenza di Neres".