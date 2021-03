Il Mattino - Contatti Gattuso-ADL, aggiornamenti continui sulle condizioni di due azzurri: la presenza di Aurelio è in dubbio per Milano

Napoli - Gattuso-De Laurentiis, arrivano aggiornamenti sui contatti tra le parti. Come riportato da Il Mattino, Gattuso non ha nascosto a De Laurentiis la sua soddisfazione per aver evitato la trasferta di mercoledì in casa della Juventus. Gattuso torna al Meazza da ex e dopo la gara dell’andata e il gomito di Ibrahimovic su Koulibaly che in ogni caso gli stanno ancora sullo stomaco. Vuole cancellare quel ricordo con una vittoria.

Napoli calcio, contatti tra Gattuso e De Laurentiis: potrebbe essere assente a Milano