Gattuso e la squadra nella hall fino alle quattro di notte, questi i temi affrontati prima del rompete le righe. Risposte confortanti

Ultime notizie calcio Napoli - Una sorta di ritiro lampo quello fatto dal Napoli dopo il KO contor la Fiorentina. I giocatori hanno deciso di tornare tutti insieme a Castel Volturno sabato sera, con il "rompete le righe" che poi è arrivato domenica intorno all'ora di pranzo. A raccontare alcuni retroscena di questo ritiro lampo è "Il Mattino". Gennaro Gattuso, però, una volta arrivato a Castel Votlurno, ha voluto parlare con il gruppo e lo ha fatto con un lungo discorso fino alle quattro del mattino ripetendo quello che aveva già detto, con toni anche in quel caso accesi, nel ventre del San Paolo subito dopo la partita e che aveva spinto Lorenzo Insigne, ancora in accappatoio, dopo una fugace riunione con il resto dei compagni, a chiedere di passare la notte assieme.

A prendere la parola, oltre al tecnico, sono stati i leader dello spogliatoio: prima il capitano, poi Allan, Hysaj, Milik hanno detto la loro sul tracollo contro la Fiorentina, confermando che sono con l'allenatore e che sono soddisfatti del ritorno al 4-3-3 che invocavano da tempo. Gli infortunati hanno preso comunque parte al ritiro ma nessuno ha osato parlare delle multe dal momento che la squadra ha capito che finirà tutto in una bolla di sapone. Nella lunga riunione notturna nessuno ha alzato la voce, con Cristiano Giuntoli che è stato per tutto il tempo accanto al suo allenatore che ha chiesto alla squadra maggiore veemenza, più cattiveria e di ritrovare quello spirito smarrito che li ha portati a essere uno dei gruppi più forti d'Europa. Dopo la sgambatura e prima del via libera con i calciatori, c'è stato poi un altro confronto tra l'allenatore e la squadra per chiarire altri aspetti. In ogni caso la fiducia di De Laurentiis verso Gattuso sembra essere totale. Per quanto concerne la reazione della squadra, pare che abbia dato risposte confortanti all'allenatore