Il Mattino - Ci sono stati momenti in cui il Napoli a Monza è stato imbarazzante

Ultime notizie SSC Napoli - Missione compiuta. Anche se molto a fatica, sul campo del Monza ultimo e condannato a un inesorabile destino. Entrando di fatto in partita dopo un'ora, il Napoli ha agganciato al primo posto l'Inter. Ne parla Il Mattino.

“La prova è stata tra le peggiori ma conta relativamente in questa fase della stagione, in cui centrare l'obiettivo dei 3 punti prescinde dalla prestazione. Troppi patimenti contro un avversario debole. E non devono rappresentare un alibi le assenze. Ci vuole personalità per affrontare le ultime 5 gare e sfruttare l'indubbio vantaggio che propone il calendario nell'ultimo mese. Ci sono stati momenti in cui il Napoli a Monza è stato imbarazzante”