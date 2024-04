Il Mattino - Che vergogna, ennesima figuraccia per un Napoli imbarazzante. Addio all'Europa

Ultime notizie Napoli - Critica dura senza giri di parole anche da parte del quotidiano Il Mattino che ci va giù pesante contro quello che è accaduto allo stadio Castellani, chiudendo un cerchio che dura da mesi di solo pessime figure da parte dei Campioni d'Italia.

Imbarazzante. Il Napoli dice definitivamente addio alle ultime chance per l'Europa che conta. L'ennesima figuraccia. La decima sconfitta in campionato per una squadra campione d'Italia in carica francamente è davvero troppo. Se poi arriva ad Empoli in quella che era l'ultima chiamata - più che abbordabile - per una disperata rimonta in chiave Champions allora significa davvero che gli azzurri hanno gettato la spugna. Da tempo. E non solo per quello scudetto che avrebbero dovuto portare con onore sul petto (aspettative puntualmente disattese in questa scellerata stagione agonistica), ma anche per una qualificazione in Europa dalla porta di servizio che prima era il minimo sindacale e che adesso sembra una chimera. Il Napoli non è praticamente mai sceso in campo ieri al Castellani.