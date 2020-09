Il Mattino - Cengiz Under-Napoli, l'infortunio di Zaniolo complica tutto: Fonseca blocca la cessione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" scrive su Cengiz Under: "L'infortunio di Niccolò Zaniolo con la Nazionale rischia di complicare anche i piani di mercato del Napoli. Questo perché la Roma, che fino a due giorni fa era pronta a cedere il turco agli azzurri, ha fatto una piccola retromarcia. Fonseca, infatti, non ha chiesto di tornare sul mercato per acquistare il sostituto di Zaniolo - che sarà out per circa 5 mesi - ma di aspettare per valutare se gli uomini in rosa sono sufficienti per sopperire all'assenza della stellina italiana".