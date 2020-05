Il Mattino - Caso infortuni per la ripresa della Serie A: Ibra ma non solo, uno studio ne calcola il 25% in più con 8 gare in 30 giorni!

Ultimissime calcio Napoli - Un mese di stop per Ibrahimovic, mentre in allenamento s'è infortunato un altro big d'Europa: Joao Felix. Ma non solo, perché in Bundesliga un altro infortunio grave è quello dell'attaccante danese Poulsen: danni ai legamenti della caviglia e fine stagione a rischio.

Pierpaolo Marino, responsabile area tecnica dell'Udinese, a Sky Sport, si è espresso così sulla ripartenza del campionato:

«Io ho definito l'eventuale ripresa del campionato una roulette russa. Sul campo, al fatto di giocare ogni tre giorni si aggiungono tante variabili, con gli infortuni su tutti. Certo lo stop ha creato grossi danni al calcio e si vedranno ancora di più al termine di questa stagione».

L'edizione odierna de Il Mattino sui rischi infortuni con la ripresa dei campionati aggiunge:

E l'allarme in Premier League si è alzato di livello dopo che la piattaforma Zone7 - specializzata nella previsione del rischio di infortuni, che collabora con 35 squadre di calcio professionistiche in tutto il mondo - ha reso noti i risultati di una sua ricerca, citata da Bbc Sport. Secondo questo studio giocare 8 gare in 30 giorni aumenta l'incidenza di infortuni del 25% rispetto a giocarne da 4 a 5 nello stesso lasso di tempo. Una previsione che preoccupa specie i club di vertice, come il Manchester City che potrebbe affrontare 13 partite in 49 giorni, senza contare la Champions. Diversi tecnici poi, come Pearson del Watford o Bruce del Newcastle, hanno espresso perplessità sulla congestione del calendario e sul poco tempo a disposizione delle squadre per passare dall'allenamento individuale a quello di gruppo.