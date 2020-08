Il Mattino - Capri fa cantare i calciatori: da Jovic a Faraoni, ci sono anche Gattuso, ADL e Immobile

Ultime calcio Napoli - Capri sta diventando sempre più l'isola dei calciatori. L'ultimo a scendere in campo, all'ombra dei Faraglioni, è stato Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid che si è fermato Da Luigi, lo storico stabilimento balneare incastonato tra le tre sentinelle di roccia. In un pomeriggio tranquillo, lontano dalla mondanità e in attesa di conoscere quale sarà il suo destino, il campione si è tuffato nelle acque cristalline per una lunga nuotata.

