Il Mattino - Call conference con gli agenti di Mignolet, può arrivare al Napoli per non disturbare Meret

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"La caccia al portiere giusto non si ferma mai. E non è un caso che ieri mattina c’è stata un’altra call con gli agenti di Simon Mignolet, 34 anni, attualmente al Bruges e un passato anche al Liverpool: in effetti, il nome giusto per non complicare le relazioni con Meret che, in queste ore, è sui carboni ardenti. Perché dovesse davvero chiudersi l’affare Kepa (sarebbe un colpo grosso per davvero, anche la Lazio lo ha inseguito a lungo), il Napoli si troverebbe a gestire un caso spinoso come quello di Meret che chiederebbe di andar via".