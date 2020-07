Il Mattino boccia l'arbitro La Penna: non ha dubbi sul rigore per il Milan, ma prende un abbaglio! Gli assistenti non lo aiutano e nemmeno il Var lo richiama

Ultime notizie Napoli - Voto 5,5 ed insufficienza da parte de Il Mattino nei confronti dell'arbitro La Penna, fischietto di Napoli-Milan 2-2. Di seguito il giudizio del quotidiano:

"Mostra subito il pugno di ferro sventolando sotto il naso di Di Lorenzo un cartellino giallo al primo intervento della partita. Dopo aver fatto capire che in campo decide lui, si ammorbidisce anche nelle ammonizioni. Non ha dubbi sul rigore per il Milan, ma prende un abbaglio. Gli assistenti non lo aiutano e nemmeno il Var lo richiama dopo aver rivisto le immagini alla tv"