Il Mattino - Barcellona-Napoli fortemente in dubbio: i blaugrana non pretendono un decreto del governo per evitare di giocare a porte chiuse

Ultimissime Napoli - Dopo il comunicato congiunto rivolto alla UEFA dell'assocalciatori italiana e quella spagnola, Barcellona-Napoli è in enorme dubbio. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dunque torna tutto in gioco, anche le gare europee potrebbero finire nel vortice dell’avanzare del virus. Compresa Barcellona-Napoli. E dire che fino a ieri pomeriggio ancora si parlava dei contraccolpi della gara a porte chiuse. Insomma, Barcellona-Napoli - se dovesse giocarsi, ma a questo punto è fortemente in dubbio - si giocherà a porte chiuse. A nessuno degli azulgrana è venuto in mente il fatto che il provvedimento aiuterà sicuramente gli azzurri, perché giocare senza la torcida dei 90mila catalani sarà sicuramente un vantaggio per gli uomini di Gattuso.Ma qui è in gioco ben altro. E Bartomeu s’inchina alla decisione e non pretende che ci sia un decreto del governo (fischieranno le orecchie a qualcuno?) per farlo".