Il Mattino - AstraZeneca fa ancora paura: a Napoli e provincia circa il 30% di rinunce al vaccino

Ultime notizie Napoli. Oggi Il Mattino fa il punto sulla campagna di vaccinazioni in Campania, a Napoli e Provincia: moltissime persone stanno rifiutando la somministrazione del vaccino AstraZeneca, dopo le polemiche delle scorse settimane e il blocco di Aifa, poi revocato dopo le rassicurazioni dell'Agenzia Europea del Farmaco. In particolare, ieri si è registrata in Campania un'adesione che oscilla, a seconda delle Asl, dal 65 al 75 per cento (rispetto a oltre il 90 per cento in media segnato prima dello stop & go decretato dall'Ema) per defezioni e rinunce che vanno dal 35 al 25 per cento.

Coronavirus Vaccino AstraZeneca

Coronavirus a Napoli

Ieri al Covid Vaccine Center della Stazione Marittima di Napoli ben 145 operatori del personale scolastico hanno rinunciato al vaccino. Su 421 operatori del personale universitario, solo 272 si sono presentati per la vaccinazione. Defezioni anche tra i poliziotti, dove su 262 convocati si sono presentati in 202 e 6 di loro hanno rifiutato la dose. In totale a Napoli 1.390 dosi inoculate nella giornata di ieri.

Coronavirus in Provincia di Napoli

Nella Asl Napoli 2 (provincia nord di Napoli) su 1.798 docenti prenotati e convocati alle 20 di ieri sera erano state effettuate 1.192 inoculazioni in 14 sedi del territorio con altre 150 persone in fila per un totale di 1.342 adesioni (circa il 75 per cento) a cui corrisponde evidentemente il 25 per cento di rifiuti.

Nella ASL Napoli 3 (provincia Sud), le defezioni sono intorno al 33 per cento, "con molte proteste" - si legge sul Mattino - "di chi rivendicava patologie da fragili puntualmente rimandati alla valutazione del Medico di medicina generale".

Coronavirus a Caserta e Salerno

Con il 61,2 per cento di adesioni alle vaccinazioni con le dosi di Astra Zeneca, la Asl di Caserta si avvicina al dato di Napoli. A Salerno sono state il 24 per cento le defezioni per il secondo giorno di vaccinazioni con Astra Zeneca.