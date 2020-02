Il Mattino annuncia: Napoli-Inter di Coppa Italia si giocherà regolarmente il 5 marzo, Lega e Rai bocciano la proposta nerazzurra

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" fa il punto della situazione sulla possibilità che Napoli-Inter di Coppa Italia possa essere spostata come data:

"Napoli-Inter, gara di ritorno della semifinale difficilmente verrà rinviata. L'Inter avrebbe preferito spostarla. La Lega non è contraria, ma senza l'ok del Napoli, il match resta in calendario regolarmente per il 5 marzo. E il Napoli al momento non vuole far slittare il match. Bisogna tener conto anche del parere (negativo) della Rai, che è detentrice dei diritti tv della Coppa Italia. Dunque, resterà tutto invariato. Peraltro la data della finale prevista il 13 maggio non può essere spostata"