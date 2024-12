Il Mattino - Anguissa torna leader: per Conte è intoccabile

Napoli - In tanti stanno performando sempre di più al meglio con Antonio Conte e tra questi c'è sicuramente Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese oggi è tornato leader del centrocampo del Napoli ed è considerato un vero intoccabile per l'allenatore come riporta Il Mattino. Anguissa ci ha messo poche giornate e ora è uno dei pilastri inamovibili della mediana azzurra con Lobotka e McTominay.

La nuova primavera del 29enne camerunese è cominciata con la ricostruzione partita proprio dalle fondamenta ed affidata all'ingegner Antonio Conte. Il tecnico leccese fin dal primo giorno della sua presentazione a Palazzo Reale infatti ha inserito Anguissa nella ristretta lista dei quattro intoccabili del Napoli da cui ripartire. Un'iniezione di fiducia al "buio" da parte di Conte che è stata manna dal cielo per Zambo. E chissà che non sia servita anche la potenziale "concorrenza" iniziale con McT che all'alba della stagione era in predicato di giungere al Napoli per essere l'alter ego di Frank. Zambo non si è fatto condizionare ed ha risposto da campione. Ironia della sorte proprio in occasione della presentazione dello scozzese al Maradona, prima della sfida con il Parma, il camerunense ha sfoderato una prova di quantità e qualità impreziosita dal gol vittoria in pieno recupero che ha completato la remuntada sui ducali. Da quel momento è stato un moto perpetuo. Qualità e quantità che fanno rima con Anguissa. Zambo è l'anima e il motore di questo Napoli, un caterpillar inesauribile nella sua zona di campo capace di sradicare palloni in ciclostile dai piedi degli avversari e di far ripartire l'azione per innescare gli attaccanti azzurri.