Il Mattino - Anche con il rinnovo Meret non avrà garanzia posto da titolare

Calciomercato Napoli - Come si legge sul Il Mattino dovrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo di Meret. Nonostante il nuovo accordo ormai pronto, per il quotidiano Meret non avrà comunque il posto assicurato con Spalletti.

Rinnovo Meret-Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive Il Mattino: