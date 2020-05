Il Mattino - Allan, il suo addio è certo: l'Everton ha già offerto 45 mln, ma il Napoli ne chiede 70

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, non c'entra l'austerity. I nodi sono lì da tempo e questa estate verranno al pettine: il ciclo di Allan al Napoli è terminato. Il brasiliano sa che andrà via ed è quello che vuole. E che vuole da tempo.

Mercato Napoli, Allan destinato all'addio

Una separazione che avverrà con un anno di ritardo perché il brasiliano è da almeno 12 mesi che considera concluso il suo ciclo al Napoli. E l'arrivo di Gattuso non lo ha aiutato a ritrovare il sacro fuoco. Anche se a dir il vero, piuttosto è stato il centrocampista a non volersi far aiutare. Fino ad arrivare all'esclusione choc del 16 febbraio, prima della gara col Cagliari. Addolcita, certo, da qualche parolina di circostanza da parte del tecnico azzurro: ma in realtà Gattuso è dal primo giorno del suo arrivo a Castel Volturno che ha messo in guardia Allan perché certi atteggiamenti, da ex guerriero del centrocampo del Milan e dell'Italia, Rino li comprende anche davanti a una scena muta.

Sì, c'è Ancelotti che ha presentato un'offerta al Napoli: 45 milioni di euro. Troppo pochi. Ma Carletto sa bene che il club inglese può sfondare una porta aperta: Allan vuole andare via e questa volta verrà accontentato anche perché il Napoli, dopo gli errori dell'estate scorsa, non trattiene più nessuno. Sognava Parigi ma ha dovuto ingoiare amaro perché l'intesa con il Psg nel gennaio del 2019 non venne raggiunta. Ci rimase male, e non poco. E così non deve sorprendere se questa annata è stata piena di alti e bassi. Il tentato furto in casa, dopo i timori delle prime ore, è stato subito declassato dai carabinieri come un episodio di microcriminalità. Ma nella notte di Champions con il rifiuto di partire per il ritiro di Castel Volturno, lui è stato tra i più duri. Come risulta dalle ricostruzioni fatte dai legali del Napoli e inviate ai calciatori, il brasiliano arrivò persino allo scontro verbale con Giuntoli e De Laurentiis junior nello spogliatoio. A gennaio, nessuno si è fatto vivo. Il prezzo resta alto e Allan e l'Everton sanno bene che il Napoli non pensa di vendere i suoi gioielli a prezzo scontato causa Coronavirus. Il prezzo giusto è di almeno 70 milioni.