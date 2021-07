Il Mattino – ADL vuole tenere Insigne fino a fine carriera ma ad una condizione: le ultime

Napoli Calcio - Bisogna sedersi con Insigne e iniziare a trattare. Fino ad adesso, neppure l'ombra di una proposta. Nulla di nulla. Ma anche il patron conferma che bisogna cominciare a parlare adesso, già a luglio, subito dopo l'estate.

Come riporta Il Mattino:

“Si parte dai 4,5 milioni di euro netti che il talento azzurro ha guadagnato negli ultimi 4 anni. È evidente, che il Napoli non può proporre un prolungamento alla stessa cifra. Ma De Laurentiis è chiaro: vorrebbe tenere Insigne fino alla fine della sua carriera, farne la bandiera ed è convinto che anche questo desiderio - condiviso da Lorenzo - di voler continuare a vestire la maglia del Napoli sarà il viatico migliore per trovare una intesa. Ma non a 4,5 milioni di euro. Molto di meno. Quanto di meno, lo vedranno De Laurentiis e Pisacane, l'agente di Insigne. Che certo non farà i salti mortali all'idea di dover rivedere al ribasso il proprio stipendio. Ma l'impressione è che il Napoli non potrà far crescere molto l'asticella della propria offerta. Situazione, insomma, non semplice”.