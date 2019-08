Il Mattino - Abbonamenti flop in casa Napoli, il popolo azzurro vuole l'attaccante! Peggio solo SPAL e Atalanta [GRAFICO]

Abbonamenti flop in casa Ssc Napoli, il motivo è strettamente legato al mercato azzurro. Eppure la politica economica del club azzurro non ha convinto i tifosi napoletani che aspettano solo il colpo di mercato. Peggio solo Atalanta e SPAL che hanno stadi in costruzione. Ecco l'analisi dell'edizione odierna de Il Mattino.

Ecco, quella in casa Napoli sembra bassa. Anzi, bassissima. Non tanto in senso assoluto (perché ad oggi sono state già sottoscritte 9 mila tessere, numero superiore a quello di due stagioni fa), ma in relazione all'andamento del borsino delle altre squadre di Serie A. In tal senso il dato è impietoso. E da questo non si scappa. Nonostante l'operazione simpatia portata avanti da De Laurentiis con una notevole riduzione dei prezzi rispetto alla campagna abbonamenti della stagione 2017-18. Meno abbonati, infatti, ne hanno al momento fatti solo Atalanta (che però ha mezzo stadio da rifare) e Spal (che ha mezzo stadio chiuso), entrambe a 7 mila abbonati. Poi c'è il Napoli, come detto a circa 9 mila. Addirittura inferiori a quelli di Cagliari, Bologna, Parma e Udinese, squadra che, per intenderci, un anno fa si sono salvate solo per il rotto della cuffia. Tutti in città aspettano il botto, il campione capace di far ritornare a sognare, e a segnare. Perché inutile girarci attorno: qui tutti aspettano l'attaccante. Da questo punto di vista, infatti, parla chiaro l'andamento della campagna abbonamenti dell'Inter, che oltre all'effetto Conte (uno che di suo riesce a smuovere le masse), si è rafforzata anche con l'arrivo di Romelu Lukaku, attaccante di peso, pagato 75 milioni di euro al Manchester United. E pensare che proprio l'Inter potrebbe dare una bella scossa alla campagna abbonamenti del Napoli. Perché, senza giri di parole, se dovesse davvero arrivare Icardi, il San Paolo impiegherebbe pochissimo a popolarsicome d’incanto.