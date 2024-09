Il Mattino - 10 bomber e 14 gol: alla faccia di chi parlava già del "metodo Conte"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sui tanti gol del Napoli di Antonio Conte:

"Tra coppa e campionato - in sette gare ufficiali - gli azzurri hanno già segnato quattordici gol che sono valsi il secondo posto in classifica in massima serie e gli ottavi di finale della competizione tricolore. Uno score importante, un dato eloquente che assume un valore ancora più significativo se si considera che la squadra, in tre delle sette gare prese in considerazione, è rimasta a bocca asciutta: senza cioè andare a segno. Insomma, Lukaku e soci hanno fatto 14 centri in sole quattro partite, scatenandosi con autentiche goleade. A voler fare due calcoli, infatti, quando il Napoli segna lo fa sempre (o quasi sempre) a raffica. Il Napoli finora non si è mai accontentato: se segna lo fa sempre a ripetizione. Alla faccia di chi pensava ad una squadra pragmatica, utilitaristica e calcolatrice parlando con un po' troppa superficialità del "metodo Conte". Il Napoli ha già risposto con i suoi dieci bomber".