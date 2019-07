Il giudizio di Gazzetta: "Manolas-Koulibaly compatibili, il cambio con Albiol è negativo in fase d'impostazione"

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si dedica alla descrizione e alle presentazione delle difese di Juventus, Inter e Napoli. Di seguito il paragrafo dedicato alla retroguardia azzurra:

“In fase d’impostazione il cambio Albiol-Manolas dovrebbe avere un saldo negativo, ma in compenso l’ex romanista porterà velocità nei recuperi e «cattiveria» in marcatura. Lui e Koulibaly, forse il più forte difensore di Serie A, sono compatibili e non dovrebbero tardare a intendersi. La crescita totale di Fabian Ruiz creerà con Koulibaly un asse sul quale Ancelotti imposterà la manovra. Panchina ricca: Maksimovic, Chiriches, il promettente Luperto”