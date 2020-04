Serie A - L'edizione odierna de "Il Giornale" ragiona sulla crisi economica del calcio italiano per il coronavirus: "Un numero neanche paragonabile al miliardo e 400 a bilancio per i calciatori. Numeri alla mano, basterebbe quindi trattenere da quella cifra poco meno del 7%, per far sì che i club riescano a pagare i 1600 dipendenti, senza chiedere la cassa integrazione così gravando sullo Stato. Sembra semplice, ma in Italia, e in particolare nel calcio italiano, di cose semplici non ce ne sono”