Il Giornale - Gattuso si vanta del suo Napoli operaio: “Non mi interessa giocare bene”

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Giornale scrive su Gattuso: “Il calcio di Gattuso non incanta e lui se ne fa quasi un vanto («non m’interessa giocare bene, ma voglio che venga fatto in partita ciò che proviamo in allenamento»), tirando dritto per la sua strada, illuminata dalla coerenza, che la scorsa primavera lo ha spinto a chiudere il rapporto con la squadra del cuore prima che lo facesse lei. Gattuso ha vinto bene una partita brutta e da domenica cercherà in campionato i punti per risalire la classifica e le vitamine per sprintare nelle serate di Coppa, che a questo punto faranno la differenza nei giudizi sulla sua stagione"