Il Giornale distrugge Pirlo: gli piace il calcio liquido ed effettivamente la sua Juve non ha sostanza, a tratti è comica

Napoli - L'edizione odierna de "Il Giornale" scrive su Pirlo: "Misteri della scuola di Coverciano, dalla quale è uscito Andrea Pirlo al quale piace il calcio liquido ed effettivamente la sua Juventus non ha sostanza, non ha corpo, è liquida, è sciolta e si scioglie al primo calore agonistico. La Juve è scarica, presuntuosa, a tratti comica, vuota e svuotata, in ritardo su ogni intervento difensivo, una squadra che corre male, con i cambi assurdi inventati dall’allenatore e con il giallo a Danilo che lo toglie dal ritorno, con Chiellini, Bonucci e Cuadrado"