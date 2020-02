Il Giornale di Brescia - Battere il Napoli per mandare un messaggio forte e chiaro alla zona salvezza

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Giornale di Brescia scrive sulla partita di questa sera tra le rondinelle ed il Napoli: "C' è ancora vita sul pianeta Brescia oppure siamo in uno di quegli scenari tipo cartoni animati giapponesi anni '80 nei quali dopo il combattimento tra robot si vedevano panorami apocalittici con città rase al suolo? Vogliamo continuare a credere che il sole non sia ancora tramontato sulla Leonessa, ma occorre un segnale perchè la vittoria manca da 9 partite e nel 2020 nei massimi campionati europei solamente il Tolosa ha conquistato meno punti (1) delle rondinelle, ferme ai due pareggi casalinghi con Cagliari e Udinese. In anticipo. Il Brescia gioca di venerdì (ore 20.45, stadio Riga monti) per consentire al Napo lidi recuperare meglio le energie in vista del match di Champions League in programma martedì al San Paolo con il Barcellona. Una vittoria riporte rebbe non ancora la chiesa al centro del villaggio, ma almeno per qualche ora la Leonessa a -4 sulla zona salvezza e metterebbe un po' di pressione su Lecce, Sampdoria e Genoa. Sarebbe il messaggio nella bottiglia lanciata in mare, un forte e chiaro"