Il Giornale - De Laurentiis pentito di aver scelto Gattuso: l'allenatore ha impiegato un mese per capire ciò che Ancelotti faceva intendere da tempo

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna de "Il Giornale" scrive sul Napoli: "E' il punto più basso toccato durante l’era ultra decennale di De Laurentiis: cucù il Napoli non c’è più, scomparso, evaporato, consumato dai suoi stessi mali, tradito e affossato dai campioni di ieri, da quelli che “avevano un sogno nel cuore". Gattuso ha impiegato un mese per capire quello che Ancelotti lasciava intendere da tempo: il giocattolo si è rotto dall’interno. L’allenatore non ha pensato alle dimissioni ma il presidente (titolo “Il silenzio dei colpevoli”) s’è pentito amaramente di aver cacciato Carletto, se fosse rimasto a spasso lo avrebbe già richiamato. Don Aurelio è consumato dallo stesso dubbio che attanaglia la tifoseria arrabbiata e incredula: mica l’atteggiamento dei calciatori è una conseguenza di quel maledetto litigio delle multe? Perché il problema è tutto lì, nello spogliatoio: chi ha dimestichezza con le voci di dentro, può soltanto confermare".