Il futuro di Pioli in 5 giorni, ADL lo stima ed è attento alla sua situazione col Milan

Calciomercato Napoli - Il Napoli può essere allenato da Stefano Pioli la prossima stagione e in futuro se dovesse andar via dal Milan. Perché il tecnico è molto stimato dal presidente De Laurentiis, sia come allenatore sia come uomo. E da tempo: ecco perché è molto attento alla sua situazione con il Milan, più che mai in evoluzione come dice il Corriere dello Sport.