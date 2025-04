Il fattore calendario sembra avvantaggiare il Napoli nella lotta scudetto, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica analizza il duello scudetto Napoli-Inter.

In calendario entrambe giocheranno tre partite in casa e due in trasferta, ma cambia il livello degli avversari: "il Napoli sembra avvantaggiato perché al Maradona sfiderà Torino, Genoa e Cagliari, già sazie. Più complicate le trasferte con Lecce e Parma, assetate di punti.

L’Inter ha rivali più toste e un elenco di partite lunghissimo. Già sabato Inzaghi avrà un ostacolo duro nella Roma, poi le sfide con Verona e Lazio e le trasferte contro Torino e Como, con in mezzo la semifinale di Champions col Barcellona. L’eventuale finale di Coppa Italia il 14 maggio, ela Champions pensiero costante".